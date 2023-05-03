Житель Башкирии лишился 400 тысяч рублей при попытке воспользоваться интим-услугами

28-летний житель Белебеевского района Башкирии лишился 400 тысяч рублей при попытке воспользоваться интим-услугами. Возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
В одной из соцсетей заявитель нашел объявление и позвонил по указанному номеру, но трубку никто не взял. Спустя некоторое время ему перезвонил «начальник» салона по предоставлению услуг и стал убеждать, что система заказов сбилась из-за его звонка и вся бронь автоматически переключилась на его. В связи с этим мужчина потребовал возместить 90 тысяч рублей, которые они якобы потеряли, а также угрожал расправой семье в случае неуплаты.