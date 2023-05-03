Житель Башкирии лишился 400 тысяч рублей при попытке воспользоваться интим-услугами

28-летний житель Белебеевского района Башкирии лишился 400 тысяч рублей при попытке воспользоваться интим-услугами. Возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - Житель Башкирии лишился 400 тысяч рублей при попытке воспользоваться интим-услугами

В одной из соцсетей заявитель нашел объявление и позвонил по указанному номеру, но трубку никто не взял. Спустя некоторое время ему перезвонил «начальник» салона по предоставлению услуг и стал убеждать, что система заказов сбилась из-за его звонка и вся бронь автоматически переключилась на его. В связи с этим мужчина потребовал возместить 90 тысяч рублей, которые они якобы потеряли, а также угрожал расправой семье в случае неуплаты.

Испугавшись за своих родных, 28-летний мужчина начал собирать денежные средства и отправил их на продиктованный счет. Однако лжесотрудник салона сообщил, что сумма поступила, но снять он их не может и убедил снова провести платеж. Заняв деньги у своих знакомых, горожанин снова перевел сумму в размере 90 тысяч рублей, но и в этот раз операция «прошла неуспешно». Потребовалось еще 25 тысяч рублей. На этом переводы не закончились, звонивший «сотрудник» салона убедил мужчину перевести последний платеж в размере 198 тысяч рублей, что последний и сделал. После этого платежа звонки прекратились, а мужчина понял, что попал на мошенников и обратился в полицию.

пресс-служба МВД по РБ
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