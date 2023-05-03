Житель Башкирии лишился 400 тысяч рублей при попытке воспользоваться интим-услугами

Испугавшись за своих родных, 28-летний мужчина начал собирать денежные средства и отправил их на продиктованный счет. Однако лжесотрудник салона сообщил, что сумма поступила, но снять он их не может и убедил снова провести платеж. Заняв деньги у своих знакомых, горожанин снова перевел сумму в размере 90 тысяч рублей, но и в этот раз операция «прошла неуспешно». Потребовалось еще 25 тысяч рублей. На этом переводы не закончились, звонивший «сотрудник» салона убедил мужчину перевести последний платеж в размере 198 тысяч рублей, что последний и сделал. После этого платежа звонки прекратились, а мужчина понял, что попал на мошенников и обратился в полицию.

пресс-служба МВД по РБ