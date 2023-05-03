Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Уфе 9 мая

Вице-мэр Уфы Сергей Кожевников в ходе оперативного совещания правительства в ЦУР рассказал, как будет работать в столице общественный транспорт с 6 по 9 мая.
В праздничные выходные общественный транспорт в Уфе будет работать по графику выходного дня.
9 мая с 22:30 до 23:30 будет увеличено количество общественного транспорта на маршрутах, проходящих через остановку «Горсовет» и следующих в Дему, Затон, Сипайлово, Зелёную рощу, а также в северную часть города и на Телецентр. Время работы общественного транспорта будет продлено до 00.30 10 мая.