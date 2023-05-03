Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Уфе 9 мая

9 мая с 22:30 до 23:30 будет увеличено количество общественного транспорта на маршрутах, проходящих через остановку «Горсовет» и следующих в Дему, Затон, Сипайлово, Зелёную рощу, а также в северную часть города и на Телецентр. Время работы общественного транспорта будет продлено до 00.30 10 мая.