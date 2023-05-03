В Башкирии за сутки произошли четыре аварии с участием подростков на мотоциклах

1 мая в Башкирии зафиксировали четыре дорожно-транспортных происшествия с участием подростков на мототранспорте.

Фото №1 - В Башкирии за сутки произошли четыре аварии с участием подростков на мотоциклах

В Учалах 15-летний юноша на мопеде при выезде с прилегающей территории столкнулся с «ВАЗ-2114». В результате аварии девятиклассник был госпитализирован.

В Краснокамском районе в столкновении автомобиля и скутера пострадал 15-летний пассажир скутера.

В Баймакском районе в три часа ночи девятиклассница, управляя отцовским мопедом, вылетела в дорогу. С многочисленными травмами она помещена в больницу.

В Мелеузовском районе одиннадцатиклассник за рулем незарегистрированного мотоцикла перевозил 11-летнюю девочку, и ее нога на кочке попала в колесо. Несовершеннолетнюю госпитализировали в хирургическое отделение.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ