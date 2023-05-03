В Уфе состоялся премьерный показ фильма по повести Мустая Карима «Помилование»

Большая премьера в Уфе. На широкие экраны выходит фильм «Помилование» по повести Мустая Карима. Дебютный показ прошёл в одном из кинотеатров башкирской столицы. Зрители смогли пообщаться с актерами, которые сыграли главные роли в картине.

В предвкушении премьерного показа зрители ожидают в фойе кинотеатра. Многие читали повесть Мустая Карима «Помилование! и пришли сравнить её экранизацию с книжным вариантом. Актёры, сыгравшие главные роли, несмотря на свой юный возраст, говорят, что вложили всю душу в эту работу. Не скрывают: было сложно. Но помогало сходство характеров со своими героями.

В центре сюжета – история 20-летнего сержанта-танкиста Любомира Зуха, который влюбляется в юную Марию-Терезу. Как только в части звучит команда «отбой», сержант бежит на свидание, чтобы обнять её на прощание и сказать главные слова перед боем. Но он не осознает, что по законам военного времени совершает преступление, за которое грозит высшая мера наказания. Для Джамили Мударисовой, сыгравшей главную женскую роль, «Помилование» стало дебютной работой на большом экране.

А вот для режиссёра-постановщика фильма Айнура Аскарова это уже не первая работа с произведениями Мустая Карима. Ранее он выступал режиссёром картины «Отряд Таганок».

Повесть «Помилование» – бесценные наблюдения человека, который прошел войну, сохранил свою творческую цельность и остался поэтом, говорит внук Мустая Карима Тимербулат Каримов. Он же – продюсер картины. Фильм смог передать жизненный опыт народного поэта, писателя и драматурга: как сохранить себя, как не предать свою совесть, несмотря на все ужасы, лишения и горести войны.