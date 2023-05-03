В Уфе из-за коммунальной аварии пострадали десятки домов

От утечки из земли пострадали улицы Аграрная, 1д, 1а, 1, 2а, 14, 26б, 26а, 26в, 28а, 28б, 30б, 28г, 28/1, Лунная, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 23, 25, 26, Туманная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 13, 6, 8, 10, 15, 17, 12, 19, 14, 21, 23, 18, 27, 20, Защитников Отечества, 1, 3, 5, 21, 2, 25, Сказочная, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 16а, 18, 20б, 20в, 20а, 20г, 20д, 20е, 22, 22а, 22б, а также школы №43 и №4, больница №5, магазин и общепит.