Врачи из Башкирии рассказали о спасении беременной с заболеванием печени

Специалисты перинатального центра применили самые современные методики интенсивной терапии и остановки кровотечения — ультрагемодиафильтрацию (очищение крови), плазмаобмен, эмболизацию маточных сосудов (лечение миомы матки без хирургического вмешательства). Было использовано большое количество кровезаменителей и современных гемостатиков, проведено семь телемедицинских консультаций с участием ведущих федеральных центров. В оказании помощи приняли участие хирурги, гепатологи, нефрологи, неврологи, трансфузиологи, трансплантологи, гематологи. На 10 сутки после родов удалось стабилизировать функции организма и спасти маму и ребенка.