Врачи из Башкирии рассказали о спасении беременной с заболеванием печени

В рамках Всероссийского научно-образовательного конгресса «Право на жизнь» врачи из Башкирии рассказали о спасении беременной с серьёзным заболеванием печени.
У 21-летней жительницы Уфы на третьем триместре беременности развилось тяжёлое акушерское осложнение. У пациентки выявили острую жировую дистрофию печени с полиорганной недостаточностью и кровотечением. Такое заболевание крайне опасно и требует неотложной помощи.
Специалисты перинатального центра применили самые современные методики интенсивной терапии и остановки кровотечения — ультрагемодиафильтрацию (очищение крови), плазмаобмен, эмболизацию маточных сосудов (лечение миомы матки без хирургического вмешательства). Было использовано большое количество кровезаменителей и современных гемостатиков, проведено семь телемедицинских консультаций с участием ведущих федеральных центров. В оказании помощи приняли участие хирурги, гепатологи, нефрологи, неврологи, трансфузиологи, трансплантологи, гематологи. На 10 сутки после родов удалось стабилизировать функции организма и спасти маму и ребенка.