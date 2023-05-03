Жителей Башкирии предупредили о массовых рейдах в предстоящие длинные выходные

В Башкирии грядут массовые проверки водителей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
Инспекторы ДПС будут дежурить на улицах городов и трассах. Главная цель правоохранителей - выявлять нетрезвых водителей и злостных нарушителей ПДД,
Он напомнил, в МВД по РБ функционирует круглосуточный телефон горячей линии приема сообщений: 8(347) 279-32-92, короткий номер 128.
Позвонив на указанный номер, можно сообщить о фактах грубого нарушения ПДД водителями или пешеходами, находящимися в состоянии опьянения, игнорирующими правила поведения на проезжей части.