В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся природной угрозы

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение. О надвигающейся природной опасности жителей республики оповещает МЧС.
Как сообщает ведомство со ссылкой на региональных синоптиков, в Башкирии ожидается сильный ветер, скорость которого будет достигать 20 м/с. Также метеорологи обещают грозы и чрезвычайную пожароопасность.
При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий сообщите по телефону экстренных служб: с городского (мобильного) телефона (112) — единый номер вызова экстренных служб; 01 (101) — единый телефон пожарных и спасателей.
«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан: 8 (347) 222-87-89.