Команда Башкирии по тхэквондо ГТФ завершила тренировочные сборы

Больше месяца спортсмены готовились сразу к двум крупным турнирам. В Самаре стартует Кубок страны и всероссийские состязания «Юность России», где выступят юноши и девушки не старше 17 лет.

Одно из самых эффектных упражнений на тренировке – разбивание твердых предметов. Сразу несколько спортсменов из Башкортостана готовятся выступить в этой дисциплине в июле на чемпионате мира в Киргизии. Разбить одну или две доски считается для сборников несложным заданием. На международных соревнованиях они разламывают одновременно до пяти штук. Среди тех, кто готовится к поездке на мировой чемпионат, мастер спорта России Джамиль Курманбаев. Он в тхэквондо с 1995 года. Несмотря на солидный опыт, в состав национальной команды попал только два года назад.

Руслан Идрисов в составе сборной России только первый сезон - на межрегиональном турнире он завоевал четыре золотые медали. После чего выступил на первенстве страны, где дважды стал серебряным призером. Тогда в сборной и обратили внимание на перспективного спортсмена. Сейчас он готовится к всероссийским соревнованиям «Юность России», которые пройдут в Самаре в начале мая.

В Самаре пройдут сразу два мероприятия по тхэквондр ГТФ: Кубок России и в рамках этого турнира соревнования «Юность России». От республики там выступят 43 спортсмена.

Ребят на соревнования готовят сразу несколько тренеров, среди них Айнур Фахретдинов. действующий спортсмен он успевает тренировать воспитанников и готовится к чемпионату мира сам.