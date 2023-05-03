16-летний уроженец Башкирии зверски убил одноклассницу

В Санкт-Петербурге произошло жуткое преступление. 16-летний подросток зверски убил 13-летнюю знакомую.

По данным следственного комитета, 30 апреля подросток и его 15-летняя подруга пригласили знакомую якобы на пикник. В заранее подготовленном месте мальчик напал с топором на приглашенную школьницу, убил её, а после тело спрятал в яме. Происходящее на видео снимала его подруга.

После убийства подростки воспользовались телефоном девочки, чтобы общаться с её мамой и ввести в заблуждение относительно местонахождения погибшей. Вскоре они разбили смартфон и выбросили в яму к телу.