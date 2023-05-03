Фехтовальщики из Башкирии завоевали пять медалей чемпионата России во Владикавказе

Башкирские фехтовальщики вернулись с чемпионата России во Владикавказе. Там они добились успеха как в личном, так и в командном зачетах. Уже в Уфе члены сборной Башкортостана приняли участие в первенстве Республики.
Желание достигать новых высот – это девиз башкирских фехтовальщиков. Пару недель назад спортсмены вернулись с чемпионата России, где показали успешные результаты. По итогам выступлений завоевали две золотые, одну бронзовую и две серебряные медали. Один из победителей – Владислав Журавлёв. Спортсмен сумел стать лучшим в личном зачете.
Сразу после российских стартов спортсмены выступили на первенстве Республики Башкортостан. В том числе победитель первенства мира и призер Европы Егор Баранников. Он же выступал на чемпионате России в команде с Тимуром Сафиным, Владиславом Журавлёвым и Тимуром Арслановым. В финальной встрече башкирские спортсмены уступили фехтовальщикам из Самары и завоевали серебро. На республиканских стартах Баранников стал первым.
В первенстве республики участие принимали спортсмены разных возрастов. Амир Ахметшин занимается фехтованием уже третий год и достиг третьего юношеского разряда. Выступает как на республиканских, так и на российских стартах.
Теперь будут сформированы команды из победителей разных возрастов, которые отправятся на следующий этап соревнований. В середине мая пройдет чемпионат России в Нижнем Новгороде, где башкирские фехтовальщики примут участие.