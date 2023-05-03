Фехтовальщики из Башкирии завоевали пять медалей чемпионата России во Владикавказе

Башкирские фехтовальщики вернулись с чемпионата России во Владикавказе. Там они добились успеха как в личном, так и в командном зачетах. Уже в Уфе члены сборной Башкортостана приняли участие в первенстве Республики.

Желание достигать новых высот – это девиз башкирских фехтовальщиков. Пару недель назад спортсмены вернулись с чемпионата России, где показали успешные результаты. По итогам выступлений завоевали две золотые, одну бронзовую и две серебряные медали. Один из победителей – Владислав Журавлёв. Спортсмен сумел стать лучшим в личном зачете.

Башкирская школа фехтования всегда славилась своим мастерством, и каждый раз мы стараемся это подтверждать. То есть хоть мы в Уфе фехтуем, хоть в другом городе, всегда мы стараемся занимать высшие места. Владислав Журавлёв, чемпион России по фехтованию на рапире – 2023

Сразу после российских стартов спортсмены выступили на первенстве Республики Башкортостан. В том числе победитель первенства мира и призер Европы Егор Баранников. Он же выступал на чемпионате России в команде с Тимуром Сафиным, Владиславом Журавлёвым и Тимуром Арслановым. В финальной встрече башкирские спортсмены уступили фехтовальщикам из Самары и завоевали серебро. На республиканских стартах Баранников стал первым.

Конкуренция все равно высокая, здесь лучшие спортсмены Башкирии приехали, поэтому все равно тяжело. С каждым соперником нужен свой подход. Так что по соревнованиям чемпионат России, конечно, сильнее, но усердие тоже тут нужно. Егор Баранников, победитель первенства Республики Башкортостан по фехтованию

В первенстве республики участие принимали спортсмены разных возрастов. Амир Ахметшин занимается фехтованием уже третий год и достиг третьего юношеского разряда. Выступает как на республиканских, так и на российских стартах.

Фехтование сам по себе сложный вид спорта, но если понять, как правильно обыграть соперника, и стратегию сделать, то у тебя все получится. Амир Ахметшин, участник первенства Республики Башкортостан по фехтованию