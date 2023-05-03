В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкирии по пилонному спорту и воздушной атлетике

Соревнования на высоте. В столице республики прошли чемпионат и первенство Башкортостана по пилонному спорту и воздушной атлетике. В них принимали участие более ста гимнасток из Уфы, города Туймазы и Стерлитамака.

Для Ангелины Павловой это вторые соревнования республиканского уровня. Свой номер спортсменка готовила больше двух месяцев. Девочка пришла в воздушную атлетику после занятий балетом и танцами. Здесь-то и пригодились ее растяжка и умение слышать музыку.

Свои номера участницы первенства и чемпионата республики исполняют на высоте от трех метров и выше. Выступают спортсменки от шести лет. Конкуренцию представительницам Уфы составили гости из Стерлитамака.

Соревнования по воздушно-спортивной атлетике проводились в двух дисциплинах: на полотнах и на кольцах. Снаряд у спортсменок индивидуальный, и его устанавливают перед началом выступлений.

Так готовят к выходу победительницу всероссийских соревнований Иванну Рожок. Внешнему виду гимнасток здесь уделяют особое внимание. Кроме этого, есть требования и к костюму: он должен закрывать руки и ноги и сочетаться по цвету с полотном. Но главное – никаких украшений, за этим арбитры тоже следят и могут наказать спортсменку штрафными баллами. Кстати, соревнования проводили не только по воздушной атлетике. Днем ранее лучших выявляли на чемпионате по пилонному спорту.