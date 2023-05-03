Завершился всероссийский турнир «Кубок мэра Уфы» по танцевальному спорту

В столице республики завершился всероссийский турнир «Кубок мэра Уфы» по танцевальному спорту. В соревнованиях приняли участие 35 клубов из 15 городов семи регионов страны. Это самый массовый турнир в столице республики, в нём принимают участие танцоры всех возрастов от семи до 35 лет и старше.

Арина Фаттахова на этих соревнованиях показала пять различных танцев. Со всеми, как считает спортсменка, она справилась. Запиналась только в джайве. А вот медленный вальс, квик-степ, самбу и ча-ча-ча Арина выполнила хорошо. На турнире в Уфе спортсмены танцевали не только в парах, но и показывали сольные выступления.

Мне, наверное, нравится больше все-таки одной выступать. Разница в том, что у вас с партнером должен быть контакт, вы должны делать все вместе, никто не должен отставать, всё очень близко. Арина Фаттахова, участница соревнований

Соревнования включают в себя три программы: латиноамериканскую, европейскую и двоеборье. Каждый спортсмен танцует разные сочетания. Сильнейшие определяются в каждой из программ. Впрочем, для танцоров отработать несколько танцев в течение дня – это обычная практика. Турнир «Кубок мэра города Уфы» проходит ежегодно, и это самое значимое событие в танцевальном спорте столицы.

Хочу сказать, что поднялся уровень. Вижу, что специалисты Уфы и республики, дружественных нам территорий работают с детьми, это важно, начиная с первых шагов, поднимая их мастерство в танцевальном спорте. Светлана Басюк, президент федерации спортивных танцев на колясках Республики Башкортостан

Если честно, мне больше всего нравится, как я танцую танец самба, это получается лучше всего, эти танцы несложно запоминать. Рената Мурясова, участница соревнований

Большую работу проводят и судьи. Одновременно они должны уследить почти за полусотней танцоров на площадке. Один из главных критериев в судействе – музыкальность. Танцоры могут выглядеть красиво, не иметь претензий по прическе и мейкапу, но как только они начнут выходить из музыки, судьи будут опускать таких спортсменов ниже.

Если есть спорные результаты, сразу проверяем счетной комиссией, пересматриваем, тут же делаем замечания, если ест грубейшие нарушения, следует дисквалификация. Они много раз работали в этом, много проверялись, достаточно налаженная работа. Римма Кондусова, президент спортивной федерации танцевального спорта Республики Башкортостан