В столице республики завершился всероссийский турнир «Кубок мэра Уфы» по танцевальному спорту. В соревнованиях приняли участие 35 клубов из 15 городов семи регионов страны. Это самый массовый турнир в столице республики, в нём принимают участие танцоры всех возрастов от семи до 35 лет и старше.
Арина Фаттахова на этих соревнованиях показала пять различных танцев. Со всеми, как считает спортсменка, она справилась. Запиналась только в джайве. А вот медленный вальс, квик-степ, самбу и ча-ча-ча Арина выполнила хорошо. На турнире в Уфе спортсмены танцевали не только в парах, но и показывали сольные выступления.
Соревнования включают в себя три программы: латиноамериканскую, европейскую и двоеборье. Каждый спортсмен танцует разные сочетания. Сильнейшие определяются в каждой из программ. Впрочем, для танцоров отработать несколько танцев в течение дня – это обычная практика. Турнир «Кубок мэра города Уфы» проходит ежегодно, и это самое значимое событие в танцевальном спорте столицы.
Большую работу проводят и судьи. Одновременно они должны уследить почти за полусотней танцоров на площадке. Один из главных критериев в судействе – музыкальность. Танцоры могут выглядеть красиво, не иметь претензий по прическе и мейкапу, но как только они начнут выходить из музыки, судьи будут опускать таких спортсменов ниже.
Всего турнир собрал 700 танцоров из семи регионов России. Соревнования прошли в Уфе уже в шестнадцатый раз. Для многих «Кубок мэра Уфы» – это хороший старт в профессиональной спортивной карьере.