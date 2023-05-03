Завершился всероссийский турнир «Кубок мэра Уфы» по танцевальному спорту

В столице республики завершился всероссийский турнир «Кубок мэра Уфы» по танцевальному спорту. В соревнованиях приняли участие 35 клубов из 15 городов семи регионов страны. Это самый массовый турнир в столице республики, в нём принимают участие танцоры всех возрастов от семи до 35 лет и старше.

Арина Фаттахова на этих соревнованиях показала пять различных танцев. Со всеми, как считает спортсменка, она справилась. Запиналась только в джайве. А вот медленный вальс, квик-степ, самбу и ча-ча-ча Арина выполнила хорошо. На турнире в Уфе спортсмены танцевали не только в парах, но и показывали сольные выступления.

Мне, наверное, нравится больше все-таки одной выступать. Разница в том, что у вас с партнером должен быть контакт, вы должны делать все вместе, никто не должен отставать, всё очень близко.

Арина Фаттахова, участница соревнований

Соревнования включают в себя три программы: латиноамериканскую, европейскую и двоеборье. Каждый спортсмен танцует разные сочетания. Сильнейшие определяются в каждой из программ. Впрочем, для танцоров отработать несколько танцев в течение дня – это обычная практика. Турнир «Кубок мэра города Уфы» проходит ежегодно, и это самое значимое событие в танцевальном спорте столицы.

Фото №1 - Завершился всероссийский турнир «Кубок мэра Уфы» по танцевальному спорту

Хочу сказать, что поднялся уровень. Вижу, что специалисты Уфы и республики, дружественных нам территорий работают с детьми, это важно, начиная с первых шагов, поднимая их мастерство в танцевальном спорте.

Светлана Басюк, президент федерации спортивных танцев на колясках Республики Башкортостан

Если честно, мне больше всего нравится, как я танцую танец самба, это получается лучше всего, эти танцы несложно запоминать.

Рената Мурясова, участница соревнований

Большую работу проводят и судьи. Одновременно они должны уследить почти за полусотней танцоров на площадке. Один из главных критериев в судействе – музыкальность. Танцоры могут выглядеть красиво, не иметь претензий по прическе и мейкапу, но как только они начнут выходить из музыки, судьи будут опускать таких спортсменов ниже.

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Если есть спорные результаты, сразу проверяем счетной комиссией, пересматриваем, тут же делаем замечания, если ест грубейшие нарушения, следует дисквалификация. Они много раз работали в этом, много проверялись, достаточно налаженная работа.

Римма Кондусова, президент спортивной федерации танцевального спорта Республики Башкортостан

Всего турнир собрал 700 танцоров из семи регионов России. Соревнования прошли в Уфе уже в шестнадцатый раз. Для многих «Кубок мэра Уфы» – это хороший старт в профессиональной спортивной карьере.

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