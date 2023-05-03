В Иглинском районе состоялся традиционный забег

Я так рада, что собралось здесь много народа, молодых людей. Это значит, преемственность поколений имеется, я так рада этому. Солнечный прекрасный день, и все занимаются спортом. В молодости я тоже принимала активное участие в спортивных соревнованиях.

Валентина Безрукова, бронзовый призер соревнований