В Иглинском районе состоялся традиционный забег

В мероприятии приняли участие более 200 любителей здорового образа жизни из Иглинского, Нуримановского и Уфимского районов. Самыми активными участниками легкоатлетического кросса стали школьники и студенты.
Не остались в стороне дети и спортсмены серебряного возраста. Самому младшему атлету всего четыре года, а старшему – 86 лет. В кроссе выступили и серебряные волонтеры Иглинского района. В забеге они приняли участие в дисциплине «скандинавская ходьба».
В соревновательной программе кросса в Иглино прошли четырнадцать забегов. Самыми массовыми из них стали среди ребят не старше 13 лет. По итогам соревнований победители и призеры легкоатлетического кросса были награждены почетными грамотами и медалями.