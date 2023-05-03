В Иглинском районе состоялся традиционный забег

В мероприятии приняли участие более 200 любителей здорового образа жизни из Иглинского, Нуримановского и Уфимского районов. Самыми активными участниками легкоатлетического кросса стали школьники и студенты. 

Не остались в стороне дети и спортсмены серебряного возраста. Самому младшему атлету всего четыре года, а старшему – 86 лет. В кроссе выступили и серебряные волонтеры Иглинского района. В забеге они приняли участие в дисциплине «скандинавская ходьба».

Я так рада, что собралось здесь много народа, молодых людей. Это значит, преемственность поколений имеется, я так рада этому. Солнечный прекрасный день, и все занимаются спортом. В молодости я тоже принимала активное участие в спортивных соревнованиях.

Валентина Безрукова, бронзовый призер соревнований

Настроение бодрое. Думаю, не в последний раз бегаем. Молодцы, что организовали.

Раис Садыков, победитель соревнований

В соревновательной программе кросса в Иглино прошли четырнадцать забегов. Самыми массовыми из них стали среди ребят не старше 13 лет. По итогам соревнований победители и призеры легкоатлетического кросса были награждены почетными  грамотами и медалями.

Пенальти
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