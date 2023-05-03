В Башкирии 54-летний мужчина попал в больницу с ножевым ранением

В Больницу Татышлинского района с ножевым ранением поступил 54-летний житель села Верхние Татышлы. Медики немедленно сообщили об этом в полицию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
В ходе оперативных действий сотрудников полиции установлено, что ранение мужчине нанес ранее судимый 64-летний житель Пермского края, с которым пострадавший распивал спиртные напитки. В разгар застолья случился конфликт, повлекший драку.
Агрессивный мужчина схватил нож и воткнул в живот своему оппоненту. После того, как удалось успокоить дебошира, другие гости вызвали скорую помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело.