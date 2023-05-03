Житель Башкирии перевел мошенникам более 400 тысяч рублей

В полицию Белебеевского района обратился 28-летний местный житель. По словам потерпевшего, мошенники вынудили его отдать крупную сумму денег в размере более 400 тысяч рублей.

По информации пресс-службы МВД, мужчина в одной из социальных сетей нашел объявление и позвонил по указанному номеру, однако на звонок никто не ответил. Через некоторое время ему перезвонили, но говорил не нежный женский голос, а грубый мужчина, который представился «начальником» салона по предоставлению услуг.

Звонивший убедил заявителя, что из-за его звонка сбилась система заказов и вся бронь переключилась на номер заявителя. Из-за этого мужчина потребовал возместить все средства в размере 90 тысяч рублей. Потерпевший испугался и выполнил указания звонившего, однако тот сказал, что платеж не прошел и потребовал перечислить указанную сумму еще раз.