Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции сада Аксакова

Новая жизнь старого парка. В Уфе продолжается реконструкция сада Аксакова – излюбленного места отдыха горожан с озером и лебедями. За обновление территории проголосовали сами жители столицы. И сегодня с ходом работ ознакомился Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Благоустройство проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Стоит отметить, что за реконструкцию сада имени Аксакова и прилегающей территории проголосовали сами уфимцы.
Сад имени Аксакова – одна из самых зелёных территорий города – станет ещё зеленее. В рамках масштабной реконструкции предусмотрена высадка крупномеров, чтобы они успели прижиться к открытию парка. Уже привычная входная группа со стороны улицы Пушкина останется без изменений, её лишь отреставрируют. А вход со стороны Новомостовой сделают более современным.
Улучшится освещение парка: на тросах будут подвесные светильники, вокруг озера разместятся декоративные световые элементы в виде камышей, бетонная набережная также будет подсвечиваться. Открытие сада имени Аксакова запланировано на конец сентября.