Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции сада Аксакова

У нас большая программа по реконструкции уфимских парков, которую мы уже несколько лет поэтапно реализуем. Начали с тех, которые были в самом плохом состоянии. Сейчас на очереди центральная часть Уфы. Есть мысли по парку имени Ленина, будем приводить в порядок и парк Лесоводов Башкортостана. Планы большие, работаем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан