Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции сада Аксакова

Новая жизнь старого парка. В Уфе продолжается реконструкция сада Аксакова – излюбленного места отдыха горожан с озером и лебедями. За обновление территории проголосовали сами жители столицы. И сегодня с ходом работ ознакомился Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Благоустройство проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Стоит отметить, что за реконструкцию сада имени Аксакова и прилегающей территории проголосовали сами уфимцы.

У нас большая программа по реконструкции уфимских парков, которую мы уже несколько лет поэтапно реализуем. Начали с тех, которые были в самом плохом состоянии. Сейчас на очереди центральная часть Уфы. Есть мысли по парку имени Ленина, будем приводить в порядок и парк Лесоводов Башкортостана. Планы большие, работаем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сад имени Аксакова – одна из самых зелёных территорий города – станет ещё зеленее. В рамках масштабной реконструкции предусмотрена высадка крупномеров, чтобы они успели прижиться к открытию парка. Уже привычная входная группа со стороны улицы Пушкина останется без изменений, её лишь отреставрируют. А вход со стороны Новомостовой сделают более современным.

Фото №1 - Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции сада Аксакова

Улучшится освещение парка: на тросах будут подвесные светильники, вокруг озера разместятся декоративные световые элементы в виде камышей, бетонная набережная также будет подсвечиваться. Открытие сада имени Аксакова запланировано на конец сентября.

Парк не изменит своего внешнего облика. У нас сохраняются все деревья, трассировка дорожек. Добавим новую детскую площадку, появится скейт-парк, будет открытая библиотека и новая сцена.

Юлия Мухамедьярова, главный архитектор проекта
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