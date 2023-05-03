Воспитанники «Салавата Юлаева» разных лет сразились в турнире «Ворота в спорт»

Воспитанники хоккейной школы «Салават Юлаев» разных лет воссоединились на льду уфимского Дворца спорта. За кубок «Ворота в спорт» на протяжение двух дней боролись четыре команды: 1983–1984, 85 и 86-го годов рождения. Также на лед вышли ветераны хоккейного клуба «Салават Юлаев». Среди них было много прославленных и известных спортсменов.

Многие не виделись, наверное, годами даже. И увидеться в такой обстановке – это здорово. Эмоции переполняют. Поэтому будем рады, если продолжится эта традиция из года в год.

Станислав Голованов, игрок команды «Ветераны-СЮ»

Такой турнир стал первым в истории башкирского хоккея. В дальнейшем это мероприятие планируется проводить ежегодно. По итогам встреч победителями стала команда «Ветеранов», на втором месте – 1986 год, а тройку замкнули хоккеисты 83 и 84-го годов рождения.

Фото №1 - Воспитанники «Салавата Юлаева» разных лет сразились в турнире «Ворота в спорт»

Представляете, раньше их по телевизору только смотрели, ходили покупали билеты на их матчи. А сейчас вот воедино на одном льду сражаемся, и могу сказать с уверенностью, что очень серьезная и характерная такая борьба. И тут хоть турнир и дружественный, но спортивная составляющая все равно есть.

Алмаз Хасанов, игрок команды «СЮ-86»

Это очень интересно, захватывает. Выходишь, играешь. И играешь на равных, стараешься там не подвести команду, конечно, это объединяет.

Антон Матрёнин, игрок команды «СЮ-85»
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