Воспитанники «Салавата Юлаева» разных лет сразились в турнире «Ворота в спорт»

Воспитанники хоккейной школы «Салават Юлаев» разных лет воссоединились на льду уфимского Дворца спорта. За кубок «Ворота в спорт» на протяжение двух дней боролись четыре команды: 1983–1984, 85 и 86-го годов рождения. Также на лед вышли ветераны хоккейного клуба «Салават Юлаев». Среди них было много прославленных и известных спортсменов.
Такой турнир стал первым в истории башкирского хоккея. В дальнейшем это мероприятие планируется проводить ежегодно. По итогам встреч победителями стала команда «Ветеранов», на втором месте – 1986 год, а тройку замкнули хоккеисты 83 и 84-го годов рождения.