Воспитанники «Салавата Юлаева» разных лет сразились в турнире «Ворота в спорт»

Представляете, раньше их по телевизору только смотрели, ходили покупали билеты на их матчи. А сейчас вот воедино на одном льду сражаемся, и могу сказать с уверенностью, что очень серьезная и характерная такая борьба. И тут хоть турнир и дружественный, но спортивная составляющая все равно есть.

Алмаз Хасанов, игрок команды «СЮ-86»