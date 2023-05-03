В Уфе прошел первый этап соревнований по дрифту

В нем приняли участие 40 спортсменов. Выступали они в двух классах: «классика» и «анлим». Конкуренцию уфимским дрифтерам составили гости из Нефтекамска, Магнитогорска и Оренбурга. Еще до состязаний организаторы заездов проверили каждого участника на предмет соблюдения правил. В регламенте соревнований есть целый свод требований по безопасности.

Сначала прошла квалификация, во время которой пилот продемонстрировал навыки управления автомобилем в заносе. По итогам этих выступлений до парных заездов добрались 16 сильнейших дрифтеров. Сначала первым стартует тот, у кого выше место в квалификации, потом участники меняются. Догоняющему нужно ехать как можно ближе к лидеру и заезжать на специально обозначенные участки.