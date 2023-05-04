В Башкирии женщина зарезала на глазах дочери мужа-абьюзера

Жительница Караидельского района Башкирии зарезала на глазах дочери мужа-абьюзера. Свою вину она признала, ее приговорили к 5 годам лишения свободы, однако отбывать наказание она будет после того, как ее дочь достигнет 14-летнего возраста.
Супруги вернулись домой после застолья. Женщина начала убираться в доме, однако во время мытья посуды между ними разгорелась ссора.
Мужчина принялся избивать жену, и она, выхватив нож из раковины, ударила им его в грудь. Все это произошло на глаза их несовершеннолетней дочери. Ранение оказалось серьезным, пострадавшего отвезли в больницу, однако врачи не смогли его спасти.