В Башкирии бывший сотрудник ГИБДД получил взятку в пачке из-под сигарет

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника ГИБДД, обвиняемого во взяточничестве. В скором времени суд вынесет вердикт, сообщили в пресс-службе ведомства.
В октябре прошлого года обвиняемый оставил КАМАЗ, груженный ГСМ. Из-за неисправностей тормозной системы автомобиль поместили на спецстоянку, а на водителя составили протокол.
Факт получения незаконного денежного вознаграждения выявили сотрудники МВД. Свою вину он признал. Его уволили со службы по по отрицательным основаниям.