В Башкирии бывший сотрудник ГИБДД получил взятку в пачке из-под сигарет

Водитель сообщил об изъятии большегруза брату владельца автомобиля, который был знаком с сотрудником полиции. В ходе разговора инспектор сказал знакомому мужчине явиться в отделение ГИБДД, а по прибытии предложил выдать автомобиль за взятку в размере 10 тыс. рублей, на что тот согласился. В целях конспирации инспектор сказал передать деньги в пачке из-под сигарет. После получения денежных средств автомобиль был выдан без устранения выявленных неисправностей.

пресс-служба СУ СКР по РБ