В Башкирии бывший сотрудник ГИБДД получил взятку в пачке из-под сигарет

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника ГИБДД, обвиняемого во взяточничестве. В скором времени суд вынесет вердикт, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Башкирии бывший сотрудник ГИБДД получил взятку в пачке из-под сигарет

В октябре прошлого года обвиняемый оставил КАМАЗ, груженный ГСМ. Из-за неисправностей тормозной системы автомобиль поместили на спецстоянку, а на водителя составили протокол.

Водитель сообщил об изъятии большегруза брату владельца автомобиля, который был знаком с сотрудником полиции. В ходе разговора инспектор сказал знакомому мужчине явиться в отделение ГИБДД, а по прибытии предложил выдать автомобиль за взятку в размере 10 тыс. рублей, на что тот согласился. В целях конспирации инспектор сказал передать деньги в пачке из-под сигарет. После получения денежных средств автомобиль был выдан без устранения выявленных неисправностей.

пресс-служба СУ СКР по РБ

Факт получения незаконного денежного вознаграждения выявили сотрудники МВД. Свою вину он признал. Его уволили со службы по по отрицательным основаниям.

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