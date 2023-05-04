Четыре школы Зианчуринского района присоединились к проекту инициативного бюджетирования

Активное участие в программе принимают ученики из села Арсёново. Они представили свои проекты перед одноклассниками. Каждая инициативная группа дала краткое описание проекта, отметив его актуальность и обоснование социальной значимости. Познакомили с целью, задачами, ожидаемыми результатами.