Четыре школы Зианчуринского района присоединились к проекту инициативного бюджетирования

Ещё четыре образовательных учреждения Зианчуринского района присоединились к проекту инициативного школьного бюджетирования.

 Активное участие в программе принимают ученики из села Арсёново. Они представили свои проекты перед одноклассниками. Каждая инициативная группа дала краткое описание проекта, отметив его актуальность и обоснование социальной значимости. Познакомили с целью, задачами, ожидаемыми результатами.

После презентации прошло голосование. Старшеклассники выбирали одну инициативу для представления на районном конкурсе. По итогам школьного голосования предпочтение отдано проекту «Компьютерный класс».

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии