Школьница из Башкирии прислала интимные фото пообещавшему ей вейп парню

Второклассница из Белорецка стала жертвой 19-летнего вологодца, который вынудил ее прислать интимные фотографии, пообещав за это электронную сигарету.
На девочку извращенец вышел в Сети еще в феврале и написал ей в Тelegram. Во время переписки 19-летний парень пообещал подарить школьнице вейп за то, что она пришлет ему эротические фото. Нездоровое общение продолжалось месяц, пока обо всем не узнала мама ребенка.
В отделении полиции вологодец во всем сознался. Известно, что его жертвами стали еще 25 девочек из разных уголков России.