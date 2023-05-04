Школьница из Башкирии прислала интимные фото пообещавшему ей вейп парню

Второклассница из Белорецка стала жертвой 19-летнего вологодца, который вынудил ее прислать интимные фотографии, пообещав за это электронную сигарету. 

Фото №1 - Школьница из Башкирии прислала интимные фото пообещавшему ей вейп парню

На девочку извращенец вышел  в Сети еще в феврале и написал ей в Тelegram. Во время переписки 19-летний парень пообещал подарить школьнице вейп за то, что она пришлет ему эротические фото. Нездоровое общение продолжалось месяц, пока обо всем не узнала мама ребенка.

В отделении полиции вологодец во всем сознался. Известно, что его жертвами стали еще 25 девочек из разных уголков России. 

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