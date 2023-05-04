Школьница из Башкирии прислала интимные фото пообещавшему ей вейп парню

На девочку извращенец вышел в Сети еще в феврале и написал ей в Тelegram. Во время переписки 19-летний парень пообещал подарить школьнице вейп за то, что она пришлет ему эротические фото. Нездоровое общение продолжалось месяц, пока обо всем не узнала мама ребенка.