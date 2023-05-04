В Башкирии два водителя опрокинули авто в кювет: оба погибли

Так, в деревне Константиновка Туймазинского района 67-летний мужчина на «Лифан» допустил съезд в кювет на затяжном повороте. Водитель перевозил семь мешков ячменя. Из-за перегруза авто перевернулось, а мужчина трагически погиб.

Подобный инцидент зафиксировали на 9 км автодороги Толбазы-Красноусольский в Аургазинском районе. 70-летний мужчина на «Ладе Гранта» на повороте врезался в дорожный знак и опрокинул авто в кювет. Известно, что водитель не был пристёгнут ремнем безопасности. По некоторым данным, у мужчины были проблемы со здоровьем, а за рулём ему стало плохо, что и привело к трагедии. Водитель погиб. Назначена судебно-медицинская экспертиза.