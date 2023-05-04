Фильм «Дневник поэта» получил награду народной дипломатии

Фильм «Дневник поэта» – в числе лучших кинокартин страны. Кинокартина башкирского режиссера Булата Юсупова получил в Москве награду народной дипломатии. Напомним, лента посвящена жизни и творчеству народного поэта Башкортостана Рами Гарипова.
Кинокартина завершает трилогию кинорежиссера Булата Юсупова «Первая Республика». На 45-м Московском Международном кинофестивале работу команды отметили благодарностью за вклад в развитие. А продюсеру Леониду Филинову за представление вручили общественную награду – медаль народной дипломатии.
После показа к Леониду Борисовичу обратились представители общества «Дружба» Италия-Россия с предложением перевести фильм на итальянский язык. В будущем картину планируют представить во всём мире.