В Башкирии студенты побывали на экскурсии на Приуфимской ТЭЦ

«Путь от реки к розетке». Так называется экскурсия, которую проводит предприятие Приуфимская ТЭЦ в рамках участия во II Всероссийском акселераторе по промышленному туризму. Теперь каждый может почувствовать себя энергетиком.
Химический и котлотурбинный цех, Башенные градирни, шумные паропроводы и 180 метровая дымовая труба – всё это некогда было закрыто за дверью с надписью «Посторонним вход воспрещен». Теперь появилась возможность заглянуть в цеха и узнать, как из воды получить электричество.
Это уже восьмая экскурсия на предприятии для туристов. На этот раз посетить осиновые цеха, посмотреть технологические процессы пришли студенты Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа.
Вода из реки Агидель поступает на станцию и начинается непрерывный круглосуточный процесс. Сначала отчистка и подогрев. Затем по трубопроводам из цеха в цех из тепловой энергии получают механическую, а из нее – электрическую.
Именно отсюда тепло и горячая вода поступает в жилые кварталы Благовещенска, а электроэнергия – в близлежащие промышленные предприятия.
Одной из ведущих площадок промтуризма в Башкортостане является Башкирская генерирующая компания. Приуфимская ТЭЦ – в числе объектов предприятия. С августа 2021 года в организации провели более 600 экскурсий для туристов.