В Башкирии студенты побывали на экскурсии на Приуфимской ТЭЦ

«Путь от реки к розетке». Так называется экскурсия, которую проводит предприятие Приуфимская ТЭЦ в рамках участия во II Всероссийском акселераторе по промышленному туризму. Теперь каждый может почувствовать себя энергетиком.

Химический и котлотурбинный цех, Башенные градирни, шумные паропроводы и 180 метровая дымовая труба – всё это некогда было закрыто за дверью с надписью «Посторонним вход воспрещен». Теперь появилась возможность заглянуть в цеха и узнать, как из воды получить электричество.

Раньше наша организация проводила экскурсии для детей сотрудников предприятия. Далее мы уже в рамках акселератора промышленного туризма начали проводить экскурсии для студентов, школьников в образовательных целях, а так же для привлечения и заинтересованности новых студентов, новых кадров, чтобы познакомить поближе с профессией энергетика. Евгений Исадыков, инженер по ремонту отдела подготовки и проведения ремонтов Приуфимской ТЭЦ

Это уже восьмая экскурсия на предприятии для туристов. На этот раз посетить осиновые цеха, посмотреть технологические процессы пришли студенты Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа.

Раньше я не замечал, что труба шатается на целый метр. Я рад тому, что нас отправляют на такие экскурсии, потому что это интересно и это очень сильно расширяет кругозор, мы больше познаем наши будущие возможно рабочие места. Артур Шарипов, студент Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа

Вода из реки Агидель поступает на станцию и начинается непрерывный круглосуточный процесс. Сначала отчистка и подогрев. Затем по трубопроводам из цеха в цех из тепловой энергии получают механическую, а из нее – электрическую.

Именно отсюда тепло и горячая вода поступает в жилые кварталы Благовещенска, а электроэнергия – в близлежащие промышленные предприятия.