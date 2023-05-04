В Башкирии лесной пожар зафиксировали в двух районах

Сегодня, 4 мая, в двух районах Башкирии зафиксировали лесные пожары. Об этом сообщил в пресс-службе МЧС региона.
Лес горит в Белокатайском районе, также два очага возгорания зафиксировали в Учалинском районе. По последним данным, за весь 2023 год зарегистрировали уже 874 случая горения сухой травы и 32 лесных пожара.
По указанию начальника Главного управления МЧС по РБ Марата Латыпова на тушение лесного пожара в Учалинском районе сегодня ночью выдвинулась аэромобильная группировка, сейчас они уже на месте. Задействовано 53 человека личного состава и специальная техника, в том числе группа беспилотных авиационных систем и мобильные информационно-аналитический комплекс и комплекс специальной обработки. Также на месте работают представители министерства лесного хозяйства. Привлечен и пожарно-спасательный вертолет «Ястреб», уже произведено 6 сбросов воды общей массой 26,5 тонны.