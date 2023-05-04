В Башкирии лесной пожар зафиксировали в двух районах

По указанию начальника Главного управления МЧС по РБ Марата Латыпова на тушение лесного пожара в Учалинском районе сегодня ночью выдвинулась аэромобильная группировка, сейчас они уже на месте. Задействовано 53 человека личного состава и специальная техника, в том числе группа беспилотных авиационных систем и мобильные информационно-аналитический комплекс и комплекс специальной обработки. Также на месте работают представители министерства лесного хозяйства. Привлечен и пожарно-спасательный вертолет «Ястреб», уже произведено 6 сбросов воды общей массой 26,5 тонны.