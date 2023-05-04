В Уфе прошел II Республиканский форум «Сила землячества»

Второй республиканский форум «Сила землячества» прошёл в уфимском Конгресс-холле «Торатау». На подведение промежуточных итогов проекта «Атайсал», запущенного по инициативе Главы Башкортостана в марте 2021 года, приехали меценаты, уроженцы региона, проживающие за пределами республики, представители общественных организаций, которые помогают формировать гумпомощь для участников СВО. Также в рамках форума подвели итоги конкурса «Трезвое село».
Детские игровые площадки, благоустроенные родники и скверы, хоккейные коробки, новые мечети и храмы. За годы существования проекта «Атайсал» в Башкортостане удалось реализовать почти тысячу идей наших земляков.
В рамках форума состоялись круглые столы и дискуссии, на которых участники обсудили роль землячества, молодёжную политику, сохранение традиций. Одним из направлений проекта «Атайсал» стала поддержка участников специальной военной операции, которая объединила миллионы жителей Башкортостана.
Активное участие в проекте принимает молодое поколение. Дети и подростки помогают благоустраивать общественные пространства, а уроженцы Башкортостана, проживающие в других регионах, поддерживают своих земляков. В этом году в Москве организовали самый масштабный ифтар в священный месяц Рамадан.
Такие добрые дела не остались незамеченными и Главой Башкортостана. Радий Хабиров поблагодарил земляков за поддержку малой родины и за добрые дела, которые позволили изменить жизнь людей в лучшую сторону.
Особые слова признательности Радий Хабиров выразил тем, кто поддерживает наших военнослужащих на Донбассе. Каждый мобилизованный или боец батальона ощущает эту помощь, чувствуют ее и семьи солдат.
Радий Хабиров также наградил государственными наградами и благодарностями активных участников проекта «Атайсал». Среди них фермеры и домохозяйки, студенты, пенсионеры, волонтёры. Орденом Салавата Юлаева Глава Башкортостана отметил инициатора проекта Фарита Гиндулина и волонтёра Севастопольского военно-морского госпиталя Алину Марьину. Наша землячка помогает ухаживать за ранеными солдатами из Башкирии и держит связь с их родственниками. Одним из тех, кто поднимался за наградой на сцену, также стал доктор Российской академии естественных наук Михаил Малюшин, уроженец Кармаскалинского района. Он помог отремонтировать классы в школе села Подлубово, детсад, сельскую библиотеку, приобрести для клуба зрительские кресла и открыть зал трудовой доблести в администрации муниципалитета.
В родной Учалинский район пусть редко, два раза в год, приезжает ректор Казанского национального исследовательского технического университета Тимур Алибаев.
Не забывают о своей малой родине и артисты. Уроженец Альшеевского района Анвар Нургалиев старается превратить улицы деревни Аврюзтамак в оазис.
Всех добрых дел не перечислить. Параллельно с проектом «Атайсал» проводился и республиканский конкурс «Трезвое село». Он проходит четвертый год подряд. И за это время в нем приняли участие более трех тысяч населенных пунктов. В этом году победителями и призерами в четырех номинациях были признаны 12 деревень. Радий Хабиров вручил главам администраций и сельсоветов дипломы и денежные сертификаты, которые можно будет потратить на нужды села.
Проект «Атайсал» по свой сути уникален тем, что смог объединить тысячи людей. Общими усилиями им удалось реализовать множество идей, сделав жизнь своих земляков лучше и комфортнее. А для доброго дела не стали помехой даже дальние расстояния. В проекте приняли участие как жители региона, так и уроженцы Башкортостана, проживающие сейчас более чем в 20 регионах России, а также в США, Испании, Австрии и Объединенных арабских эмиратах. И на этом программа не завершена, год полезных дел для малой родины продолжается.