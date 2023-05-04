В Уфе прошел II Республиканский форум «Сила землячества»

Второй республиканский форум «Сила землячества» прошёл в уфимском Конгресс-холле «Торатау». На подведение промежуточных итогов проекта «Атайсал», запущенного по инициативе Главы Башкортостана в марте 2021 года, приехали меценаты, уроженцы региона, проживающие за пределами республики, представители общественных организаций, которые помогают формировать гумпомощь для участников СВО. Также в рамках форума подвели итоги конкурса «Трезвое село».

Детские игровые площадки, благоустроенные родники и скверы, хоккейные коробки, новые мечети и храмы. За годы существования проекта «Атайсал» в Башкортостане удалось реализовать почти тысячу идей наших земляков.

Получаешь удовлетворение, когда помогаешь своей малой родине. Мы и до «Атайсал» помогали Зилаирскому району, селу Зилаир и деревне Матраево, где мы родились. Ирик Максютов, предприниматель /Зилаирский район/

В рамках форума состоялись круглые столы и дискуссии, на которых участники обсудили роль землячества, молодёжную политику, сохранение традиций. Одним из направлений проекта «Атайсал» стала поддержка участников специальной военной операции, которая объединила миллионы жителей Башкортостана.

Плетем сети, шьем балаклавы, собираем гумпомощь. Не можем остаться в стороне, потому что сами являемся матерями военнослужащих. Резида Ильясова, руководитель комитета матерей и жён военнослужащих СВО

Активное участие в проекте принимает молодое поколение. Дети и подростки помогают благоустраивать общественные пространства, а уроженцы Башкортостана, проживающие в других регионах, поддерживают своих земляков. В этом году в Москве организовали самый масштабный ифтар в священный месяц Рамадан.

В прошлом году мы их проводили несколько и в этом году тоже. Мы пригласили более 300 человек из Башкортостана, и в итоге именно объединением башкир Москвы накормили более тысячи человек. Рамиль Биккужин, меценат /Москва/

Такие добрые дела не остались незамеченными и Главой Башкортостана. Радий Хабиров поблагодарил земляков за поддержку малой родины и за добрые дела, которые позволили изменить жизнь людей в лучшую сторону.

Мы любим это мероприятие и приходим сюда с особым чувством. Мы реализуем мечту объединиться, быть вместе, гордо носить имя башкортостанца, делать добрые дела. И мы сейчас на хорошем пути. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Особые слова признательности Радий Хабиров выразил тем, кто поддерживает наших военнослужащих на Донбассе. Каждый мобилизованный или боец батальона ощущает эту помощь, чувствуют ее и семьи солдат.

Мы уже 71 конвой туда отправили. Командиры что просят, то и даем. Знаем, где наши мобилизованные и батальоны. Сейчас еще формируется пятый батальон и будет мотострелковый полк. Мы объединились, чтобы помочь стране. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также наградил государственными наградами и благодарностями активных участников проекта «Атайсал». Среди них фермеры и домохозяйки, студенты, пенсионеры, волонтёры. Орденом Салавата Юлаева Глава Башкортостана отметил инициатора проекта Фарита Гиндулина и волонтёра Севастопольского военно-морского госпиталя Алину Марьину. Наша землячка помогает ухаживать за ранеными солдатами из Башкирии и держит связь с их родственниками. Одним из тех, кто поднимался за наградой на сцену, также стал доктор Российской академии естественных наук Михаил Малюшин, уроженец Кармаскалинского района. Он помог отремонтировать классы в школе села Подлубово, детсад, сельскую библиотеку, приобрести для клуба зрительские кресла и открыть зал трудовой доблести в администрации муниципалитета.

Для меня было таким счастьем пройти от Орловки до Подлубово. Радовался нашей природе. В детстве я этого не замечал, пришло с возрастом, наверное. Михаил Малюшин, доктор Российской академии естественных наук

В родной Учалинский район пусть редко, два раза в год, приезжает ректор Казанского национального исследовательского технического университета Тимур Алибаев.

Я на связи и со своими земляками, и с главой администрации Учалинского района. Поддерживаю школу, в которой учился, строим мечети, учим детей, всё, что нужно для родной земли, делаем. Тимур Алибаев, ректор Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева

Не забывают о своей малой родине и артисты. Уроженец Альшеевского района Анвар Нургалиев старается превратить улицы деревни Аврюзтамак в оазис.

Я посадил очень много разных деревьев. Хотя у меня уже там нет родителей, но когда деревья благоухают, люди радуются. Анвар Нургалиев, народный артист Республики Башкортостан

Всех добрых дел не перечислить. Параллельно с проектом «Атайсал» проводился и республиканский конкурс «Трезвое село». Он проходит четвертый год подряд. И за это время в нем приняли участие более трех тысяч населенных пунктов. В этом году победителями и призерами в четырех номинациях были признаны 12 деревень. Радий Хабиров вручил главам администраций и сельсоветов дипломы и денежные сертификаты, которые можно будет потратить на нужды села.