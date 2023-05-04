В Госсобрании Башкирии обсудили, как защитить пенсионеров от квартирных мошенников

Как уберечь пенсионеров от квартирных мошенников, обсудили сегодня депутаты Госсобрания республики. Сейчас чтобы «подарить» постороннему человеку квартиру, достаточно прийти в МФЦ и подписать документы.

Специального нотариального удостоверения такой сделке по закону пока не требуется. Но его нужно ввести, уверены парламентарии. Это позволит обезопасить пожилых от мошенников. К слову, близким родственникам такой документ не понадобится. Участники круглого стола обсудили представленный проект закона, возможность его реализации на практике и внесли свои предложения по доработке.