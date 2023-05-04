В Уфе состоялась легкоатлетическая эстафета, посвященная 78-й годовщине Великой Победы

По городу в целом более 50 мероприятий, посвященных Дню Победы. В ближайшее время стартуют турниры по волейболу в Демском и Кировском районах, шестого числа даём старт чемпионату Уфы по каратэ, где также провожаем ветеранов и с удовольствием проводим соревнования.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы