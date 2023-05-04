В Уфе состоялась легкоатлетическая эстафета, посвященная 78-й годовщине Великой Победы

В уфимском парке Победы состоялась 74-я легкоатлетическая эстафета, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вместе со школьниками  и легкоатлетами-любителями на старт вышли также ветераны спорта. Всего около двух тысяч человек.

Это не только спортивный праздник. Забег многие годы объединяет поколения по всей стране. Уфа, как и многие другие города, поддерживает всероссийскую акцию. Ветераны войны, труда и спорта, пришедшие на соревнования, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Я с 63-го года начала участвовать в этой эстафете, для нас это был праздник. Весь город, все спортсмены не только Уфы, но и Башкортостана встречались на Советской площади.

Асия Темиргалиева, ветеран спорта

Ветераны спорта участвовали в «Забеге мира», который традиционно стал самым массовым. А до него прошли эстафеты среди уфимских школьников. Восемь этапов, протяженность – от 250 до 500 метров. Победителем соревнований стали ученики 68-го лицея.

Фото №1 - В Уфе состоялась легкоатлетическая эстафета, посвященная 78-й годовщине Великой Победы

Распределял тренер, каждому достался этап, который ему по силам. Мне достался самый короткий этап, так как я на коротких дистанциях вывожу.

Станислав Бурский, победитель соревнований

Эсперанс Джефти приехал в Уфу из Гаити, молодой человек учится в медицинском университете и уже три года занимается лёгкой атлетикой. Эсперанс – спринтер, поэтому ему достался второй этап на 250 метров. В прошлом году команда Джефти участвовала в таких же соревнованиях  среди вузов и одержала победу. В этот раз лишь третье место.

Уфимская волна

Мы знаем, что мы тренируемся очень сильно, каждый день даже после пары, даже если устали.

Эсперанс Джефти, участник соревнований

Соревнования проводились на призы администрации города Уфы и редакции «Молодежной газеты».

По городу в целом более 50 мероприятий, посвященных Дню Победы. В ближайшее время стартуют турниры по волейболу в Демском и Кировском районах, шестого числа даём старт чемпионату Уфы по каратэ, где также провожаем ветеранов и с удовольствием проводим соревнования.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации  г. Уфы

Эстафету впервые начали проводить спустя три года после победного мая. Не пропускали ни разу, за исключением ковидного 2020 года.

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