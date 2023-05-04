В Уфе состоялась легкоатлетическая эстафета, посвященная 78-й годовщине Великой Победы

В уфимском парке Победы состоялась 74-я легкоатлетическая эстафета, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вместе со школьниками и легкоатлетами-любителями на старт вышли также ветераны спорта. Всего около двух тысяч человек.
Это не только спортивный праздник. Забег многие годы объединяет поколения по всей стране. Уфа, как и многие другие города, поддерживает всероссийскую акцию. Ветераны войны, труда и спорта, пришедшие на соревнования, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.
Ветераны спорта участвовали в «Забеге мира», который традиционно стал самым массовым. А до него прошли эстафеты среди уфимских школьников. Восемь этапов, протяженность – от 250 до 500 метров. Победителем соревнований стали ученики 68-го лицея.
Эсперанс Джефти приехал в Уфу из Гаити, молодой человек учится в медицинском университете и уже три года занимается лёгкой атлетикой. Эсперанс – спринтер, поэтому ему достался второй этап на 250 метров. В прошлом году команда Джефти участвовала в таких же соревнованиях среди вузов и одержала победу. В этот раз лишь третье место.
Соревнования проводились на призы администрации города Уфы и редакции «Молодежной газеты».
Эстафету впервые начали проводить спустя три года после победного мая. Не пропускали ни разу, за исключением ковидного 2020 года.