В Уфе готовятся к проведению V Открытых Евразийских игр боевых искусств

Мы точно уверены, что более 50 регионов России будут присутствовать. Также это команды по различным видам единоборств. Далее это представители стран зарубежья, страны бывшего Союза – все, кроме стран Прибалтики, у нас будут присутствовать, это большие делегации.

Александр Соснин, исполнительный директор филиала Российского союза боевых искусств по Республике Башкортостан