В Уфе готовятся к проведению V Открытых Евразийских игр боевых искусств

Организаторы мероприятия вместе с представителями разных спортивных федераций утвердили программу соревнований и показательных выступлений и виды единоборств, а также количество участников и команд, представленных на играх. Особое внимание на совещании уделили вопросам безопасности во время проведения турнира.
Соревнования продлятся три дня. Первыми вступят в борьбу за медали представители всестилевого каратэ в дисциплине полный контакт, мас-рестлинга, боевого единоборства сётокан, рукопашного боя и ушу. Также в рамках игр состоится тестовая сдача норм ГТО и тестирование по силовому многоборью. Отдельно пройдут гала-финалы по различным видам единоборств и бои за чемпионские пояса международной всестилевой бойцовской лиги.