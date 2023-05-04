В Уфе готовятся к проведению V Открытых Евразийских игр боевых искусств

Организаторы мероприятия вместе с представителями разных спортивных федераций утвердили программу соревнований и показательных выступлений и виды единоборств,  а также количество участников и команд, представленных на играх. Особое внимание на совещании уделили вопросам безопасности во время проведения турнира.

Мы точно уверены, что более 50 регионов России будут присутствовать. Также это команды по различным видам единоборств.  Далее это представители стран зарубежья, страны бывшего Союза – все, кроме стран Прибалтики, у нас будут присутствовать, это  большие делегации.

Александр Соснин, исполнительный директор филиала Российского союза боевых искусств по Республике Башкортостан

Соревнования продлятся три дня. Первыми вступят в борьбу за медали представители всестилевого каратэ в дисциплине полный контакт, мас-рестлинга, боевого единоборства сётокан, рукопашного боя и ушу. Также в рамках игр состоится тестовая сдача норм ГТО и тестирование по силовому многоборью. Отдельно пройдут гала-финалы по различным видам единоборств и бои за чемпионские пояса международной всестилевой бойцовской лиги.

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