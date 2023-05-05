В ЛНР открыли памятник воинам Башкавдивизии

Рядом с городом Красный Луч на сельском кладбище находится братская могила, в которой захоронены 11 солдат. По словам местного жителя Анатолия Ивановича, бойцов 112-й Башкавдивизии здесь захоронила его мать в марте 1943 года.

В 60-е годы прошлого века был поставлен скромный мемориал с надписью «Здесь покоятся солдаты Красной армии». Сейчас при поддержке Правительства республики и предпринимателей г. Салавата на этом месте установлен и торжественно открыт новый памятник. Возложены цветы, а бойцами батальона М. Шаймуратова дан орудийный салют погибшим воинам.