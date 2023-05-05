В Башкирии иностранцы избили мужчину, который заступился за дочь-подростка
В Белорецке на двоих иностранцев возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины, заступившегося за дочь. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ.
По версии следствия, двое иностранцев, временно проживающих на территории республики в г. Белорецке, проезжая мимо двух девочек-подростков на автомобиле, предложили подвезти их. Девочки испугались и убежали домой. Одна из них рассказала об инциденте отцу, который направился к мужчинам прояснить ситуацию.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Во время разговора иностранцы избили мужчину из хулиганских побуждений.
В настоящее время следователи устанавливают все детали инцидента. Проводится расследование.