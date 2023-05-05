Жительница Башкирии чуть не отдала мошенникам полмиллиона рублей

Ее соединили с якобы сотрудником «Центрального банка», а после с якобы следователем Главного управления МВД. Они втирались ей в доверие, рассказывали о мошенниках. Далее звонок переключился на якобы специалиста финансового отдела ЦБ, он пояснил, что на ее имя подана заявка на кредит в сумме 500 тысяч рублей, и чтобы обезопасить себя, ей нужно самой оформить новый кредит на такую же сумму. Горожанка была убеждена, что разговаривает с сотрудником Центрального банка и под его диктовку, чтобы «заблокировать мошенников», перевела им более 50 тысяч рублей.

пресс-служба МВД по РБ