Жительница Башкирии чуть не отдала мошенникам полмиллиона рублей
53-летняя жительница Салавата поверила мошенникам и потеряла деньги. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Аферисты позвонили заявительнице в мессенджере и сообщили, что ее профиль в "Госуслугах" оказался взломан, и попросили ее отправить код из смс-сообщения. Без задних мыслей горожанка продиктовала его.
Ее соединили с якобы сотрудником «Центрального банка», а после с якобы следователем Главного управления МВД. Они втирались ей в доверие, рассказывали о мошенниках. Далее звонок переключился на якобы специалиста финансового отдела ЦБ, он пояснил, что на ее имя подана заявка на кредит в сумме 500 тысяч рублей, и чтобы обезопасить себя, ей нужно самой оформить новый кредит на такую же сумму. Горожанка была убеждена, что разговаривает с сотрудником Центрального банка и под его диктовку, чтобы «заблокировать мошенников», перевела им более 50 тысяч рублей.
пресс-служба МВД по РБ
Женщину убедили оформить кредит на полмиллиона рублей. К счастью, ее сын вовремя вернулся домой и вразумил ее.