В День Победы на БСТ пройдет телемарафон

В День Победы, 9 мая, на телеканале БСТ - праздничная программа в прямом эфире.
С 9 утра - телемарафон: прямые включения с ветеранами и кадетами, а также с участниками СВО из городов и районов республики. Зрители канала смогут увидеть, как отмечают День Победы в разных уголках нашего региона.
В 12:00 телеканал БСТ покажет праздничное шествие из Уфы. Днем в эфир выйдут юные ведущие телеканала «Тамыр» и проведут марафон наравне со своими взрослыми коллегами. В 19:00 зрителей ожидает трансляция концерта «Время сильных», а после концерта - праздничный салют.
Не пропустите День Победы на телеканале БСТ!