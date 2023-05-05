В Уфе прошло мероприятие «Солдатские письма отца»

С началом Великой Отечественной войны более 50 башкирских писателей и поэтов ушли на фронт. Вернулись и продолжили свое творчество только 30 из них. В честь 78-й годовщины Великой Победы в национальном литературном музее Республики Башкортостан прошло мероприятие «Солдатские письма отца».
На встречу были приглашены дети и родственники писателей-фронтовиков, которые поделились светлыми воспоминаниями о близких людях и читали произведения своих отцов, проникнутые патриотическим духом. На мероприятие пришли родственники Ханифа Карима, Назара Наджми, Гилемдара Рамазанова, Гали Ибрагимова, Якупа Кильмухаметова, Яныбая Хамматова, Хакима Гилязева.