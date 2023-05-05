Жительница Башкирии из чувства мести подожгла пятерых мужчин: двое из них скончались

Жительница Башкирии предстанет перед судом за убийство двух человек и покушение на жизнь ещё троих. Подробности инцидента рассказали в следственном комитете.

Фото №1 - Жительница Башкирии из чувства мести подожгла пятерых мужчин: двое из них скончались

69-летняя уроженка Кушнаренковского района жила у своего 68-летнего знакомого, так как её дом сгорел. В ночь с 18 на 19 мая прошлого года к хозяину дома пришли гости. Компания выпивала, но вскоре между гостем и женщиной произошла ссора. Сельчанку выгнали из дома.

Женщина решила отомстить обидчикам и подожгла диван на веранде дома. Огонь быстро перекинулся на здание. В пожаре погибли хозяин дома и его гость, ещё трое мужчин успели покинуть помещение через окно. Они получили травмы и отравление угарным газом, но остались живы.

Обвиняемая, удостоверившись, что пожар разгорелся, скрылась, однако в последующем вернулась на место преступления, где и была задержана правоохранителями. Женщина стояла в толпе и наблюдала за тушением пожара. В результате пожара уничтожен дом и находившееся в нем имущество на общую сумму свыше 1,3 млн рублей. Обвиняемая признала вину в совершенных преступлениях. Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.

пресс-служба Следственного комитета РБ 
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