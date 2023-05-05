Жительница Башкирии из чувства мести подожгла пятерых мужчин: двое из них скончались

Обвиняемая, удостоверившись, что пожар разгорелся, скрылась, однако в последующем вернулась на место преступления, где и была задержана правоохранителями. Женщина стояла в толпе и наблюдала за тушением пожара. В результате пожара уничтожен дом и находившееся в нем имущество на общую сумму свыше 1,3 млн рублей. Обвиняемая признала вину в совершенных преступлениях. Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.

пресс-служба Следственного комитета РБ