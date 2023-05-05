Жительница Башкирии из чувства мести подожгла пятерых мужчин: двое из них скончались

Жительница Башкирии предстанет перед судом за убийство двух человек и покушение на жизнь ещё троих. Подробности инцидента рассказали в следственном комитете.
69-летняя уроженка Кушнаренковского района жила у своего 68-летнего знакомого, так как её дом сгорел. В ночь с 18 на 19 мая прошлого года к хозяину дома пришли гости. Компания выпивала, но вскоре между гостем и женщиной произошла ссора. Сельчанку выгнали из дома.
Женщина решила отомстить обидчикам и подожгла диван на веранде дома. Огонь быстро перекинулся на здание. В пожаре погибли хозяин дома и его гость, ещё трое мужчин успели покинуть помещение через окно. Они получили травмы и отравление угарным газом, но остались живы.