В Уфе после капремонта откроется Дом-музей Шагита Худайбердина

Сегодня в Уфе после реэкспозиции и капитального ремонта откроется дом-музей Шагита Худайбердина. По этому случаю накануне прошел круглый стол на тему «Журналистская премия имени Худайбердина как фактор развития журналистики».
Целью встречи являлось обсуждение вопросов развития музея в сотрудничестве с Союзом журналистов республики, истории возникновения и развития журналистской премии имени Худайбердина. Участниками дискуссии стали члены Союза журналистов Башкортостана, лауреаты премии имени Худайбердина, ученые, редакторы и журналисты средств массовой информации республики, а также студенты.