В Иглинском районе прошел турнир по боксу среди юношей

На соревнования приехали десять команд из пяти городов и районов республики и Челябинской области. За медали боролись около 100 спортсменов. Турнир проходил несколько дней. Сначала определились бронзовые призеры, затем состоялись финалы состязаний.

Я занимаюсь четыре года. На бокс привел меня папа. Я захотел сам заниматься. Теперь это моё любимое дело. Сегодня я выступил в весе 30 кг. Мне было нелегко победить. Я хочу стать чемпионом Башкирии.

Дмитрий Батурин, участник соревнований

В данный момент наш ученик уже победил. Сейчас готовится следующий участник. В данной школе воспитывались воспитанники, которые являются мастерами спорта международного класса – Аслан Валиев, Руслан Валиев.

Геннадий Кошевец, тренер по боксу спортшколы им. Николая Валуева

Обладателей кубка главы администрации Иглинского района выявляли в разных возрастных и весовых категориях. Кубком за лучшую технику наградили воспитанника местной спортшколы Вадима Мухаматханова. Приз «За волю к победе» выиграл боксер из Уфимского района Тимур Ибрагимов.

Благодаря этим соревнованиям у нас рождаются большие имена. Вот, например, Ваня Тихонов тоже участвовал в этих соревнованиях, тоже стал чемпионом Европы, Азалия Аминова.

Андрей Свистунов, судья соревнований
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