В Иглинском районе прошел турнир по боксу среди юношей

На соревнования приехали десять команд из пяти городов и районов республики и Челябинской области. За медали боролись около 100 спортсменов. Турнир проходил несколько дней. Сначала определились бронзовые призеры, затем состоялись финалы состязаний.
Обладателей кубка главы администрации Иглинского района выявляли в разных возрастных и весовых категориях. Кубком за лучшую технику наградили воспитанника местной спортшколы Вадима Мухаматханова. Приз «За волю к победе» выиграл боксер из Уфимского района Тимур Ибрагимов.