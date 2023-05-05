В Иглинском районе прошел турнир по боксу среди юношей

Я занимаюсь четыре года. На бокс привел меня папа. Я захотел сам заниматься. Теперь это моё любимое дело. Сегодня я выступил в весе 30 кг. Мне было нелегко победить. Я хочу стать чемпионом Башкирии.

Дмитрий Батурин, участник соревнований