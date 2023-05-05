Житель Уфы хотел продать маленькую львицу в интернете

Сотрудники Роспотребнадзора Башкирии забрали у жителя Уфы маленькую львицу. Мужчина хотел продать животное на «Авито».

Фото №1 - Житель Уфы хотел продать маленькую львицу в интернете

Сотрудники ведомства пришли к уфимцу под видом покупателей. Они хотели проверить документы и условия содержания маленькой львицы. Конечно, никаких лицензий и документов на содержание необычного зверя у мужчины не было. Узнав, что встретил не покупателей, а специалистов Роспотребнадзора, уфимец отдал львицу сам.

Зверька сразу отвезли на осмотр к ветеринарную клинику. Специалисты планируют сделать рентген и взять анализы. Приютить временно животное согласились в зоолунопарке «Саванна». Между тем сотрудники Росприроднадзора решают дальнейшую судьбу львенка.

Сейчас решаем дальнейшую судьбу юной львицы — ищем место для постоянного содержания. Держать такое животное дома запрещено законом и, как минимум, самонадеянно. Продажа на «Авито» — просто не укладывается в рамки понимания и морали.

Светлана Радионова, руководитель Управления Роспотребнадзора РБ 
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