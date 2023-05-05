Житель Уфы хотел продать маленькую львицу в интернете

Сотрудники ведомства пришли к уфимцу под видом покупателей. Они хотели проверить документы и условия содержания маленькой львицы. Конечно, никаких лицензий и документов на содержание необычного зверя у мужчины не было. Узнав, что встретил не покупателей, а специалистов Роспотребнадзора, уфимец отдал львицу сам.