Житель Уфы хотел продать маленькую львицу в интернете

Сотрудники Роспотребнадзора Башкирии забрали у жителя Уфы маленькую львицу. Мужчина хотел продать животное на «Авито».
Сотрудники ведомства пришли к уфимцу под видом покупателей. Они хотели проверить документы и условия содержания маленькой львицы. Конечно, никаких лицензий и документов на содержание необычного зверя у мужчины не было. Узнав, что встретил не покупателей, а специалистов Роспотребнадзора, уфимец отдал львицу сам.
Зверька сразу отвезли на осмотр к ветеринарную клинику. Специалисты планируют сделать рентген и взять анализы. Приютить временно животное согласились в зоолунопарке «Саванна». Между тем сотрудники Росприроднадзора решают дальнейшую судьбу львенка.