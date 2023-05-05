В Уфе прошли решающие игры турнира «Лига Башкирии – дети»

Эти
соревнования проходят в рамках программы по развитию детского волейбола «Дети –
энергия Башкортостана». В турнире приняли участие 28 школьных команд из каждого
района столицы республики. С 4 марта в рамках турнира проведено 210 матчей, в
которых сыграли более 300 юношей и девушек.
Ребята
сегодня были награждены, все чувствовали себя победителями, достойными спортсменами.Анатолий Сафронов, заместитель Полномочного представителя Президента России в Южном федеральном округе, Герой России
Этот
сезон мы закрыли благодаря 78-й годовщине Великой Победы. Они уже все
победители, раз попали в эти команды.
Посвящаем эти соревнования ветеранам Великой Отечественной в преддверии
годовщины Победы.Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Победителями турнира «Лига Башкирии – дети» среди
девочек стали волейболистки гимназии № 105 из Калининского района.
Среди команд юношей лучшей была команда лицея №123
Дёмского района. Все тренеры призёров и победителей были отмечены грантами на
различные суммы. В октябре стартует второй сезон турнира «Лига Башкирии – дети»,
в котором примут участие ещё больше команд, причём не только из Уфы, но и со
всей республики.
Начали
такой трехлетний проект. Дадим возможность ребятам поучаствовать в этих соревнованиях,
прежде чем они сами определятся, кем они хотят стать. Профессиональными
спортсменами или людьми, которые всю свою жизнь будут любить волейбол как
многие из нас.Виктор Лариошкин, генеральный директор ООО «Башкирская генерирующая компания»
К
этому готовились очень долго. Ребята тренировались, оставались после уроков.
Было трудно, но мы были уверены в этой победе.Лариса Золина, учитель физкультуры лицея №123 г. Уфы