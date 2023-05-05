В Уфе прошли решающие игры турнира «Лига Башкирии – дети»

Начали такой трехлетний проект. Дадим возможность ребятам поучаствовать в этих соревнованиях, прежде чем они сами определятся, кем они хотят стать. Профессиональными спортсменами или людьми, которые всю свою жизнь будут любить волейбол как многие из нас.

Виктор Лариошкин, генеральный директор ООО «Башкирская генерирующая компания»