Стало известно, где в Уфе перекроют движение в праздничные выходные

С 6 по 9 мая в Башкирии будут праздничные выходные дни. В связи с широкими торжественными мероприятиями в честь Дня Победы в Уфе будут перекрыты несколько улиц. О временных ограничениях движения рассказали в администрации столицы.
7 мая с 18:00 до 21:30 для проведения генеральной репетиции торжественного прохождения военнослужащих будет ограничено движение на проспекте Октября – от улицы Шафиева до Кольской; на Южном и Северном проездах – от проспекта Октября до Российской; на улице Новогорной – от Южного проезда до Северного.
Эти же участки дорог перекроют 9 мая с 10:00 до 14:30 – на период организации и торжественного прохождения военнослужащих по проспекту Октября.
Также с 7:00 6 мая до окончания праздничных мероприятий в День Победы закрывается внутренний участок вдоль проспекта Октября от Южного до Северного проезда.
Выезды из дворов, располагающихся в зоне перекрытий, будут заблокированы. Поэтому местных жителей просят заранее оставить личные автомобили в другом месте, если в эти дни планируются какие-то поездки.
С 20:00 8 мая до 00:00 10 мая в связи с организацией концертной программы «С чего начинается Родина?» на Советской площади ограничат движение по улице Советской – от Заки Валиди до Пушкина и по улице Пушкина – от Цюрупы до Ленина.
Также на период действия ограничений будет меняться схема движения общественного транспорта.
Муниципалитет и городские службы обращаются к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и рекомендуют заранее планировать свой маршрут. Особо следует отметить, что выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, будут заблокированы. Поэтому жителям рекомендуется заранее оставить личные автомобили в другом месте, если в эти дни планируются какие-то поездки.
Фото: администрация г. Уфы.