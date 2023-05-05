Стало известно, где в Уфе перекроют движение в праздничные выходные

Муниципалитет и городские службы обращаются к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и рекомендуют заранее планировать свой маршрут. Особо следует отметить, что выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, будут заблокированы. Поэтому жителям рекомендуется заранее оставить личные автомобили в другом месте, если в эти дни планируются какие-то поездки.