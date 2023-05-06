В Башкирии 30-летний иностранец напугал девочек-подростков, приставая к ним

Девочки, испугавшись незнакомцев, убежали домой. Одна из них рассказала об инцидентах матери, которая сообщила брату своего супруга. Мужчина и его знакомый подошли к иностранцам прояснить ситуацию. В ходе разговора местных жителей и иностранных граждан последние из хулиганских побуждений ударили палкой по голове знакомого родственника несовершеннолетней, причинив ему телесные повреждения. В последующем очевидцы из числа местных жителей вступились за потерпевшего и сообщили о случившемся в полицию.