В Башкирии 30-летний иностранец напугал девочек-подростков, приставая к ним

В Белорецке задержан 30-летний иностранец, которого подозревают в хулиганстве. Мужчина вместе со своим другом избили палкой местного жителя, который вступился за свою родственницу-школьницу.
Как сообщает СУ СК России по РБ, в конце апреля мужчина катался на машине вместе с друзьями. В какой-то момент они увидели девочек 13 и 15 лет, которым настойчиво предлагали присоединиться к ним.
Девочки, испугавшись незнакомцев, убежали домой. Одна из них рассказала об инцидентах матери, которая сообщила брату своего супруга. Мужчина и его знакомый подошли к иностранцам прояснить ситуацию. В ходе разговора местных жителей и иностранных граждан последние из хулиганских побуждений ударили палкой по голове знакомого родственника несовершеннолетней, причинив ему телесные повреждения. В последующем очевидцы из числа местных жителей вступились за потерпевшего и сообщили о случившемся в полицию.
В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами СКР совместно с оперативниками МВД, личности обвиняемых были установлены, и вскоре они были задержаны.
В настоящее время с задержанными проведены первоначальные следственные действий, судом по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, ему способствовавшие. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.