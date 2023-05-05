Радий Хабиров и Фёдор Емельяненко обсудили развитие боевых искусств в Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с президентом Союза смешанных боевых единоборств MMA России Фёдором Емельяненко. На повестке дня стояло развитие в регионе боевых искусств и физическое воспитание молодёжи. Радий Хабиров пригласил Фёдора Емельяненко на открытие в Уфе дворца борьбы, которое состоится в 2024 году.

Именитый боец приехал на открытие первенства России по смешанному боевому единоборству ММА среди юниоров от 18 до 20 лет. Турнир состоится на выходных и пройдёт на «Уфа-Арене». Соревнования посвящены 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Форум такого масштаба по ММА пройдёт в столице республики впервые за шесть лет.