Радий Хабиров и Фёдор Емельяненко обсудили развитие боевых искусств в Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с президентом Союза смешанных боевых единоборств MMA России Фёдором Емельяненко. На повестке дня стояло развитие в регионе боевых искусств и физическое воспитание молодёжи. Радий Хабиров пригласил Фёдора Емельяненко на открытие в Уфе дворца борьбы, которое состоится в 2024 году.

Объект большой, туда мы заводим многие секции единоборств. 18 ковров, гостиница, зал большой на 3000 мест, сможете проводить очень эффективно поединки.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Именитый боец приехал на открытие первенства России по смешанному боевому единоборству ММА среди юниоров от 18 до 20 лет. Турнир состоится на выходных и пройдёт на «Уфа-Арене». Соревнования посвящены 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Форум такого масштаба по ММА пройдёт в столице республики впервые за шесть лет.

Уровень чемпионата России – всегда интересно, когда ребята доходят до финала, здесь лучшие бойцы России, становятся чемпионами России, призёрами, хочется своими глазами увидеть этих ребят, костяк, может быть, пересечемся, дам совет. Возможно, будет совместный сбор, на котором я буду присутствовать, поработаем вместе.

Федор Емельяненко, президент Союза смешанных боевых единоборств России
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