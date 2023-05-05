«Бессмертный полк» и единая «Минута молчания»: какие акции проводят в Башкирии ко Дню Победы

Сегодня прошла общереспубликанская гражданско-патриотическая церемония «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». В 11:00 по всему региону стартовала по единому звуковому сопровождению «Минута молчания». Работники предприятий, студенты и даже малыши в детских садах приняли участие в акции, чтобы отдать дань уважения тем, кто сражался с врагом. Кроме того, в Башкортостане в новом формате активно проходит акция «Бессмертный полк».

В детском саду «Уралочка» села Мраково особенный день. Малыши держат портреты своих прадедушек и прабабушек, а на груди – георгиевская лента. Кто-то надел военную пилотку. Вместе с воспитателями они устроили свое шествие, чтобы почтить память тех, кто сражался с фашизмом.

В этом году акцию «Бессмертный полк» в традиционном виде в стране отменили. Но взамен массового шествия организаторы разработали другие формы. К примеру, «Окна Победы». Когда портреты своих ветеранов можно прикрепить на стекло или поставить на подоконник, как сделали это сотрудники различных ведомств, здания которых расположены на Советской площади.

Обратите внимание: нет ни одного пустого окна. Мой дед тоже смотрит из окна моего кабинета на памятник Шаймуратову. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

В этом году в Башкортостане прошла общереспубликанская гражданско-патриотическая церемония «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». В 11:00 по всему региону по единому звуковому сопровождению стартовала «Минута молчания». Работники предприятий, студенты и даже малыши в детских садах приняли участие в акции, чтобы отдать дань уважения тем, кто сражался с врагом.

В Уфимском университете науки и технологий курсанты военно-учебного центра торжественным маршем вынесли флаги России и Башкортостана. А после состоялся парад и праздничный «Вальс Победы». В 11:00 «Минута молчания» прошла и во дворе Нефтяного университета, у мемориала павших. Во время Великой Отечественной войны сотрудники вуза кто на фронте, а кто в тылу ковал победу. Наследие передается и нынешнему поколению.

В школах минуты молчания проходили во время уроков. Да и сами занятия по большей части были посвящены истории. К примеру, в Акъяре ребята познакомились с книгой памяти, где собрана информация об участниках Великой Отечественной из Хайбуллинского района. Хотя многие с ней знакомы – в ней фронтовые истории их прадедов. А портреты героев также вывешены на окнах школы.