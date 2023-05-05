«Уфе» присудили победу в матче 29-го тура Первой лиги с махачкалинским «Динамо»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил футбольному клубу «Уфа» победу со счетом 3:0 в матче 29-го тура Первой лиги с махачкалинским «Динамо». Игра на стадионе «Нефтяник» завершилась 0:0, однако махачкалинцы нарушили регламент турнира.

На протяжении шести минут команда играла без футболиста 2001-го года рождения и младше. КДК за нарушение аннулировал результат матча. Таким образом, «Уфа» набрала 28 очков в турнирной таблице Первой лиги. До спасительной 14-й строчки у уфимцев осталось 5 баллов.