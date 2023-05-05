Акробатический рок-н-ролл Башкирии отмечает 35-летие

Башкирский акробатический рок-н-ролл отметил круглую дату. Этот вид спорта развивается в республике уже 35 лет. В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкортостана. Благодаря тому, что соревнования носили открытый статус, в центре спортивной подготовки Римы Баталовой собрались спортсмены из 14 регионов России.
Святогор Брич и Евгения Крестьянскова выступают вместе уже четыре года. За это время пара успела выиграть немало турниров. Спортсмены из Самары привезли в Уфу танец по мотивам «Ромео и Джульетты».
Более 350 участников из 14 субъектов федерации. Столь представительного турнира по акробатическому рок-н-ролу в Башкортостане не было больше 10 лет. Так региональная федерация отметила 35-летний юбилей этого вида спорта в республике. По этому случаю на паркет вышли люди, стоявшие у истоков башкирского рок-н-ролла, и показали, что все находятся в хорошей форме.
Для того чтобы обеспечить объективную оценку спортсменов, организаторы пригласили в Уфу авторитетную бригаду судей. От каждого региона-участника был представлен как минимум один.
Представители Башкортостана на прошедших соревнованиях вели борьбу за право выступить на чемпионате Приволжского федерального округа. Он пройдут в Самаре в октябре.