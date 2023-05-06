В Уфе жестоко избили 18-летнего посетителя ночного клуба

В Уфе задержали 20-летнего молодого человека, которого обвиняют в жестоком избиении 18-летнего посетителя ночного клуба. Юноша после инцидента впал в кому и долго проходил реабилитацию.

Фото №1 - В Уфе жестоко избили 18-летнего посетителя ночного клуба

Как сообщает СУ СК России по РБ, драка произошла 20 августа прошлого года. Задержанный без какого-либо повода набросился на 18-летнего парня и стал его избивать. Когда юноша упал на землю, к избиению присоединился еще один человек.

Он стал избивать лежащую жертву по голове и разным частям тела. В результате пострадавший впал в кому, а после проходил длительную реабилитацию. Суд приговорил второго участника к трем годам лишения свободы. Зачинщик потасовки по данному уголовному делу сначала не проходил. Но по поручению руководителя СК России Александра Бастрыкина расследование было возобновлено.

«После возбуждения уголовного дела по факту хулиганства 20-летний обвиняемый попытался скрыться от органов следствия, был объявлен в розыск и задержан сотрудниками полиции на территории Благоварского района. В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает ведомство.

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