В Уфе жестоко избили 18-летнего посетителя ночного клуба

В Уфе задержали 20-летнего молодого человека, которого обвиняют в жестоком избиении 18-летнего посетителя ночного клуба. Юноша после инцидента впал в кому и долго проходил реабилитацию.
Как сообщает СУ СК России по РБ, драка произошла 20 августа прошлого года. Задержанный без какого-либо повода набросился на 18-летнего парня и стал его избивать. Когда юноша упал на землю, к избиению присоединился еще один человек.
Он стал избивать лежащую жертву по голове и разным частям тела. В результате пострадавший впал в кому, а после проходил длительную реабилитацию. Суд приговорил второго участника к трем годам лишения свободы. Зачинщик потасовки по данному уголовному делу сначала не проходил. Но по поручению руководителя СК России Александра Бастрыкина расследование было возобновлено.