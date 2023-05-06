В Уфе жестоко избили 18-летнего посетителя ночного клуба

Он стал избивать лежащую жертву по голове и разным частям тела. В результате пострадавший впал в кому, а после проходил длительную реабилитацию. Суд приговорил второго участника к трем годам лишения свободы. Зачинщик потасовки по данному уголовному делу сначала не проходил. Но по поручению руководителя СК России Александра Бастрыкина расследование было возобновлено.