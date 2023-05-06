На трассе в Башкирии столкнулись пассажирский автобус и два внедорожника

Добавим, что в салоне автобуса находились 28 человек, из них никто не пострадал. Пассажирский транспорт выполнял заказной рейс по маршруту Казань - Челябинск. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.