На трассе в Башкирии столкнулись пассажирский автобус и два внедорожника

В Башкирии на трассе М-5 «Урал» в Иглинском районе столкнулись пассажирский автобус, «Toyota RAV4» и «Chevrolet Niva». Об этом сообщили в МЧС России по РБ.
Известно, что сильно пострадал водитель последнего авто. Он оказался зажат в покорёженной машине. Спасатели деблокировали мужчину и передали его врачам. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Добавим, что в салоне автобуса находились 28 человек, из них никто не пострадал. Пассажирский транспорт выполнял заказной рейс по маршруту Казань - Челябинск. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.