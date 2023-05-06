Прокуратура начала проверку по факту пожара в кинотеатре «Искра» в Уфе

Сегодня в Уфе загорелись пристрой к бывшему кинотеатру и обшивка основного здания. Объект с 2021 года не эксплуатируется. На место возгорания были направлены экстренные службы.

Крупный пожар сегодня произошел и в селе Иглино. Там, по предварительным данным, сначала загорелась баня, от неё из-за сильного ветра огонь перекинулся уже на соседние постройки. В результате пожара сгорело два дома и четыре бани. Погибших и пострадавших нет. К тушению пришлось привлечь пожарный вертолет. В ликвидации огня были задействованы силы и средства 79-й пожчасти. На помощь также вызвали огнеборцев из Уфы. Причины пожара и обстоятельства произошедшего выясняются.